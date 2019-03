Firmenchef ertappte Einbrecher"Jemand schlug mir ins Gesicht und ich ging benommen zu Boden"

Peter Überbacher übernachtete in der Firma in Außerfragant und überraschte so zwei unbekannte Täter. Diese dürften mit einer großen, dunklen Limousine geflüchtet sein.

Zwei Täter brachen in der Nacht auf Freitag bei der Firma Tauernfleisch ein. Sie wurden vom Firmenchef überrascht (Symbolfoto) © APA/Fohringer

"Das hätte für mich weit dramatischer ausgehen können“, sagt Peter Überbacher. Der Geschäftsführer der Firma Tauernfleisch in Außerfragant (Bezirk Spittal) hatte in der Nacht auf Freitag ausnahmsweise in seiner Firma übernachtet – und ausgerechnet in dieser Nacht statteten zwei Einbrecher seinem Betrieb einen Besuch ab.