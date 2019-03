Facebook

Für Produktfotos zieht es Dürnegger auch in Tiefschnee und Kälte © KK/Lukas Dürnegger

Mit der Idee zum frechen „Hundling Kofla Hone“, der auf Facebook Sprüche klopfend das Ski fahren auf dem Goldeck propagiert, ist Lukas Dürnegger wohl der regionale Werbe-Coup des noch jungen Jahres gelungen. Zwei Videos mit Moderator Joschi Peharz und den Sportlerinnen Lisa Zaiser und Carmen Thalmann werden in Oberkärnten geklickt wie wild. Hones Motto „Wos manst wos do los is?“ ist in aller Munde!

