Im ersten Stockwerk des Bildungszentrums Lurnfeld sollen sechs Volksschulklassen entstehen © WILLI PLESCHBERGER

Zumindest in einem Punkt sind sich die drei Gemeinderatsfraktionen in Lurnfeld einig: Die Volksschulen (VS) in Möllbrücke und Pusarnitz müssen zusammengelegt werden. Beide Schulen haben jeweils knapp 50 Schüler und werden jeweils dreiklassig geführt. Bürgermeister Gerald Preimel (SPÖ) spricht sich dafür aus, dass die drei Klassen der VS Pusarnitz ab kommendem Schuljahr in das Bildungszentrum Lurnfeld integriert werden.

