Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Gmündhausen regierte am Faschingsdienstag König Josef Jury (auf dem Traktor). Viele Kostümierte im Disney-Look sind gekommen © RIE-PRESS

Mit „He Du“ und „Hey You“ feierten Hunderte Zuschauer und Narren in Themenwägen zum Motto „Die Stadt in Disney´World“. Alle waren da: Schneewittchen und die sieben Zwerge, die Donald-Duck-Familie, 101 Dalmatiner, Star-Wars und viele mehr. Bürgermeister Josef Jury als „König“ und sein Vize Claus Faller konnten den Spittaler Bürgermeister Gerhard Pirih, der mit einer Abordnung der Faschingsgilde Spittal unter Peter Schober und dem Prinzenpaar das Versprechen einlöste, in Gmünd mitzumachen, begrüßen.