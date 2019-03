Der Masterplan zur Neugestaltung des Weißensee-Ostufers samt Erneuerung des Strandbades ist vom Gemeinderat beschlossen. Nun sind Architekten am Zug.

Naherholungsgebiet und sanfter Tourismus sollen erhalten bleiben © KK/Gemeinde

Es waren intensive eineinhalb Jahre, mit dem Ziel, gemeinsam Visionen zu entwickeln“, erklärte Andreas Winkler, vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro in Seeboden. Bei einer eigens einberufenen Gemeinderatssitzung in Stockenboi präsentierte er jetzt den „Masterplan Weißensee Ostufer“. Ausgangspunkt für seine Erstellung war die dringend notwendige Revitalisierung des Strandbades, das, so Winkler, „nicht mehr nutzungskonform ist.“