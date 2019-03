Eine 48-Jährige bestellte im Internet zwei Wiener Philharmoniker Münzen im Wert von mehr als 2000 Euro. Sie überwies das Geld, die Münzen kamen aber nie an. Wie sich herausstellte, ist sie kein Einzelfall.

© Apa/Gindl

Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal kaufte am 24. und am 28. Februar im Internet zwei Wiener Philharmoniker Münzen im Wert von 2390 Euro. Der Verkäufer schickte ihr via WhatsApp eine Kopie seines Personalausweises, der offensichtlich eine Totalfälschung war. Der 48-Jährigen war das aber nicht bewusst. Sie vertraute dem Verkäufer und überwies ihm das Geld auf ein Bankkonto einer internationalen Bank.