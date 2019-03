In Spittal soll die kostenlose Entsorgung der Windeln für Kinder bis drei Jahren entlasten.

Für Spittaler Familien mit Kindern bis drei Jahre soll eine Windeltonne eingeführt werden © KK/PRIVAT

Wenn eine Familie Nachwuchs bekommt, ändert sich vieles. Was man nicht erwartet, sind die Berge von Windeln. Viele Familien bestellen deshalb eine größere Mülltonne oder müssen die Abholfrequenzen ändern, weil sie mit der Kapazität nicht mehr auskommen. Das kostet natürlich Geld. Die SPÖ hat nun eine kostenlose Windeltonne für Familien mit Kindern bis drei Jahren im Spittaler Gemeinderat beantragt. „Jetzt geht es damit zur Beratung in den Ausschuss. Noch in diesem Jahr soll es die kostenlose Windeltonne geben“, sagt Vizebürgermeister Andreas Unterrieder. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung „Familienfreundliche Gemeinde“.

