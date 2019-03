Facebook

Premierminister Obmann Christoph Zebedin, Haremsdame Sandra Zimer, Musikant Raphael Seiwald, Großwesir Josef Warmuth, Sultanine Ulrike Bedarnik, Pascha Ulrich Warmuth, Pressereferent Stefan Dollinger © Michaela Viertler

Alle Zehn Jahre, so auch heuer, wird am Faschingssonntag in Kötschach-Mauthen gefeiert. „Einen so geschichtsträchtigen Umzug gibt es in ganz Kärnten sonst nirgends.“, erzählte Christoph Zebedin, Obmann der Würmlacher Bosniakengilde (siehe Infokasten unten). Seit 1909 läuft pünktlich in der Faschingszeit die bosnische Eisenbahn aus. Los ging die traditionelle Fahrt am "Hauptbahnhof Bosnien" in der Ortschaft Würmlach, dann weiter zum "Südbahnhof Loncium" in Mauthen und zum "Nordbahnhof" in Kötschach. Dort wurde bei herrlichstem Wetter gefeiert. 20 Wägen nahmen dieses Jahr an diesem geschichtsträchtigen Umzug teil. „25 Kubikmeter Bretter wurden verbaut“, schilderte Zebedin. Die bosnische Präsidentenriege ließ sich unter anderen mit der Landtagsabgeordneten Christina Patterer und Hermann Jantschgi, Bürgermeister in Kirchbach, auf dem Haremswagen hochleben. Für die Dekoration haben sich die Würmlacher Damen einiges einfallen lassen. "7500 Deko-Kreppblumen haben wir gebastelt", schilderte Dorli Sagmeister den Arbeitsaufwand.