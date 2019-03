Unbekannte Täter wollten in Lurnfeld ein Marterl aus der Verankerung reißen. Die Jesusfigur wurde schwer beschädigt.

Die Figur muss nun restauriert werden © LPD Kärnten

Zerstörung und Ratlosigkeit ließen bisher noch unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in der Ortschaft Pusarnitz (Bezirk Spittal, Gemeinde Lurnfeld) zurück. Sie rissen bei einem Marterl die Hand der Jesusfigur ab und zerschlugen eine darunterstehende Laterne. Darüber hinaus versuchten die Täter noch das komplette Marterl aus der Verankerung zu reißen, was jedoch nicht gelang. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Fahndung läuft.