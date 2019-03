Facebook

An dieser Stelle kam es zu dem Unglück © Privat

Nach einem dramatischen Zwischenfall Samstagvormittag am Ostufer des Weißensees schwebt eine 35-jährige Deutsche weiter in Lebensgefahr. Die Frau erlitt beim Eistauchen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie nahm gemeinsam mit Kollegen aus Holland, der Schweiz und Deutschland an einem Tauchkurs in der Nähe des ehemaligen Gasthofes Dolomitenblick, Gemeinde Stockenboi, teil. Laut Klinikum Klagenfurt befindet sich die Frau weiterhin in "kritischem Zustand" und wird intensivmedizinisch betreut.