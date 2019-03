Facebook

Der Hermagorer Dominik Leitner ist Chef der Puma-Filiale in der Mariahilferstraße in Wien und wurde für sein Engagement ausgezeichnet © Privat

Erst vor wenigen Tagen wurden in Hollywood zum 91. Mal die heiß begehrten Oscars vergeben. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Kärntner Dominik Leitner bereits seinen ganz persönlichen „Oscar“ in den Händen: Der Chef der Puma-Filiale an der Mariahilferstraße in Wien wurde im deutschen Herzogenaurach vom internationalen Sportgiganten zum „Store Manager Of The Year 2018“ ausgezeichnet.

