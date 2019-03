Arnold Petutschnig will mit seiner Fußballschule und dem VEQ-Park in Obervellach Talente von Kindern auf allen Gebieten stärken.

Arnold Petutschnig will Kinder mit Fußball für die Herausforderungen des Lebens stärken © KK/Christian Gappmaier

"Die Herausforderungen der heutigen Zeit brauchen stabile Menschen, die lösungsorientiert denken und wertschätzend handeln“, ist der Spittaler Arnold Petutschnig überzeugt. Heute würden Kinder oft in etwas hineingedrängt, zum Erfolg getrieben und durch Bewertungen zueinander in Konkurrenz gesetzt, wodurch sie sich besser oder schlechter fühlen als andere, was auch Neid und Missgunst schürt.

