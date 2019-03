Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis April muss sich entscheiden, wer der neue Pressesprecher der Feuerwehren im Bezirk Spittal wird © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Die Feuerwehren des Bezirks Spittal brauchen ab April einen neuen Pressesprecher. Bernhard Poppernitsch aus Radenthein wird die Funktion aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen zurücklegen. Er hat diese Aufgabe zehn Jahre lang mit viel Engagement bewerkstelligt.

Sein anfänglicher Plan in dieser Funktion war, sich mit allen Feuerwehren im Bezirk in Sachen Pressearbeit flächendeckend zu vernetzen: „Ich wollte in jedem Feuerwehrabschnitt einen Pressebeauftragten aufstellen, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert und sich die Zuständigkeiten aufteilen. Das ist leider flächendeckend nicht gelungen.“ Gespräche, wer der künftige Pressesprecher sein wird, laufen. „Zwei Feuerwehrmänner sind in der engeren Auswahl. Im Hintergrund wird uns Bernhard Poppernitsch weiterhin unterstützen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. Pressesprecher Bernhard Poppernitsch geht aus gesundheitlichen Gründen © KK/BFK Spittal, Michael Neuwirth

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.