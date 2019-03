Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hansjürg Aschbacher und Gottfried Peball präsentieren die Schautafeln für den Bienenlehrstand © Nicole Kari

"De Buamen tuan nix stechn, de konnst steicheln“, das wissen in den Volksschulen, in denen Hansjürg Aschbacher aus- und eingeht schon die Kleinsten. Der Obmann des Bienenzuchtvereins Malta bringt Schülern in seiner Freizeit die summende Bienenwelt altersgerecht näher.

„Drohnenstreicheln ist der Höhepunkt. Wenn die stachellosen männlichen Bienen auf der Hand herumkrabbeln, ist allen Kindern die Scheu endgültig genommen“, erzählt der Maltataler. Der Bankangestellte tourt auf Anfrage als Wanderlehrer durch Oberkärnten und gibt sein Wissen weiter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.