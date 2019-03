Unter dem Motto "We are one" feierte der Ladies Circle 5 Spittal eine Faschingsparty für den guten Zweck im Rabl.

Manuela Penker, Michaela Payer, Sandra Taurer, Karina Lochner, Bettina Daxer Dekan, Sabine Thaler, Doris Wielscher, Magdalena Breuer-Stinig, Anni thurner, Patricia Pichler und Sonja Peitler © KK/Ladies Circle/fz-photo.at

Tierisch ging es bei der Faschingsparty des Ladies Circle 5 Spittal im Rabl zu. Unter dem Motto "We are one" fanden sich zahlreiche Zebras, Giraffen, Kätzchen und viele andere Tiere ein, um gemeinsam zu feiern. Mit Musik von DJ Mai-kel und einer Tombola war für Unterhaltung gesorgt. Die Stärkung gab es in Form von Leberkässemmeln und Würsteln von der Fleischveredelung Peitler.