Richterin findet, dass man bei einer solchen Veranstaltung ein Restrisiko in Kauf nehmen müsse. Freispruch nicht rechtskräftig.

Der Teilnehmer ist seit dem Unfall im Rollsuhl © RioPatuca Images - Fotolia

Im Prozess um einen Unfall beim ARBÖ-Radmarathon Bad Kleinkirchheim im Juli 2016 ist am Bezirksgericht Spittal Donnerstagnachmittag das Urteil gefällt worden. Der 49-jährige Vizeobmann des Organisators - der Radclub Feld am See als Hauptverantwortlicher - ist vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung freigesprochen worden.