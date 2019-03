Facebook

Bezirkshauptmann Klaus Brandner sowie die Wirte Silke und Robert Moser haben es lieber rauchfrei © RIE-PRESS

Die Bedenken jener Wirte, die ihre Lokale vor einem Jahr „rauchfrei“ gemacht haben, waren zunächst groß. Ihre Erfahrungen damit sind einerseits positiv, denn das Arbeitsklima hat sich deutlich verbessert. Andererseits haben manche mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.

Bei einer stichprobenartigen Umfrage in Oberkärnten kam jedoch heraus: Kein Wirt würde seine Nichtraucher-Entscheidung revidieren. „Noch musste ich keine personellen Konsequenzen ziehen, aber es ist knapp“, sagt der Spittaler Konditormeister Robert Moser. Die Raucher haben mehr konsumiert, vor allem alkoholische Getränke am Abend. Das jüngere Publikum bleibt in der Konditorei nun ebenfalls aus. „Wir versuchen neue Gästeschichten in unser Lokal zu bringen, und uns auf Mehlspeisen und das Mittagsgeschäft, wo wir leichte Küche anbieten, zu konzentrieren“, sagt Moser.

