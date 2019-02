Facebook

Die HTL-Schüler Philipp Steiner, Stefan Resinger und Martin Schrall arbeiten bei einer Drehmaschine © KK/HTL LASTENSTRASSE

Die großen Wirtschaftsbetriebe im Bezirk Spittal, wie etwa Merck, Lindner Recyclingtech, Hasslacher Norica Timber, Europlast und viele mehr, machten sich vor vier Jahren für ein schulisches Kooperationsmodell stark, das in Kärnten einzigartig ist: Die HTL Lastenstraße in Klagenfurt gründete in der Handelsakademie (HAK) Spittal eine Mechatronik-Klasse.

Das hat für Oberkärntner Schüler den Vorteil, dass sie an drei Tagen pro Woche in der HAK unterrichtet werden und nur zweimal wöchentlich nach Klagenfurt fahren müssen.