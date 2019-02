Am Donnerstag in der Früh kreuzte ein Wolf bei Förolach die Gailtal-Bundesstraße Richtung Norden. Ein Mann vom Faaker See hat das Tier gefilmt.

In Kärnten häufen sich Wolfsichtungen © Lux - Fotolia

Stefano Fantomi war am Donnerstagfrüh mit seinem Auto geschäftlich von Faak am See Richtung Hermagor unterwegs. Kurz nach dem kleinen, schmucken Parkplatz in Förolach, von dem man einen prächtigen Blick auf den Pressegger See hat, traute Fantomi seinen Augen nicht: "Ich hab einen Wolf gesehen, der vom See kommend Richtung Norden unterwegs war. Durch eine Unterführung ist auf die andere Seite der Straße gelangt."