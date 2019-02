Facebook

Traditionsbäcker Erich Semmelrock aus Hermagor © Leopold Salcher

„Mein Grundrezept habe ich von meiner Oma in Techendorf“, verrät Erich Semmelrock, "zu ihrer Zeit war Kropf´n bochen noch ein Ritual". Türen und Fenster in Haus und Küche blieben zu, kein Luftzug durfte den Krapfenteig beim Rasten stören. "Wird der Teig zu kalt, entstehen keine weißen Ränder am Krapfen, und genau das ist es, worauf viele Hausfrauen so stolz sind", plaudert der Traditionsbäcker aus seinem Erfahrungsschatz.