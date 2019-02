Am Montag filmte Frau aus Egg einen Wolf. Am Dienstag und Mittwoch sahen Jäger das Tier in Görtschach. Anrainer sorgen sich um Kinder. Land bereitet Maßnahmen vor.

Am Dienstag gegen 8 Uhr fotografierte Jäger Siegfried Hebein den Wolf nahe einer Gemeindestraße © Siegfried Hebein

Mehrmals wurde in den vergangenen Tagen im Gailtal ein Wolf in der Nähe des bewohnten Gebietes gesichtet. "Am Montag entdeckte ich das Tier in der Nähe unseres Hofes, als es unsere Pferde begutachtet", sagt Hundezüchterin Tatjana Jank vom Rossbacherhof in Egg im Gailtal. Zuerst dachte sie, es könnte sich um einen Schakal handeln: "Denn bei uns sind viele Goldschakale unterwegs. Doch dafür war das Tier doch zu groß." Also machte sie ein Video. Sorgen macht sich Jank deshalb nicht: "Wir sind ganz in der Nähe der italienischen Grenze. Da kann es schon einmal sein, dass von dort ein Wolf herkommt." Sie hat ihre Sichtung der Jägerschaft gemeldet.

Eine weitere Wolfssichtung meldete am Mittwoch ein Jäger der Polizei. In Görtschach beim Bahnhof sei das Tier direkt auf dem Gleiskörper in Richtung Hermagor gegangen. "Die Sektorstreife Hermagor fuhr nach der Mitteilung unverzüglich die Örtlichkeit an, trotz intensiver Streifung konnte der Wolf nicht gesichtet werden", heißt es seitens der Polizei Hermagor. Allerdings würden sich die Bewohner der Häuser in der Umgebung um ihre Kinder sorgen, wie ein Jäger erzählte. Denn mehrere Kinder seien täglich auf ihrem Schulweg zum Bahnhof unterwegs.

Kärnten: Wolf zieht auf Bahngleisen und Straßen durchs Gailtal

Mittlerweile wurden weitere Erhebungen durchgeführt. Diese haben ergeben, dass bereits am Dienstag gegen 8 Uhr der Jäger Siegfried Hebein einen Wolf westlich von der Ortschaft Görtschach, in Köstendorf, etwa 50 Meter neben der Gemeindestraße gesehen und fotografiert habe. Laut seiner Aussage sei der Wolf dort etwa zwei Minuten verweilte. Der Wolf sei etwa 300 Meter von einem Wohnhaus entfernt bei einem Pferdemisthaufen gestanden.

Links zum Thema Wolf riss Rotwild im Defereggental

"Als Jäger und auf Grund seiner Tierkenntnisse sei er sich ganz sicher, dass es sich bei diesem Tier um einen Wolf handle. Er habe seine Wahrnehmung unverzüglich dem Jagdamt Hermagor, Bezirksjägermeister Bruno Maurer, gemeldet", heißt es von der Polizei.

Zutraulich und nicht scheu

Es sei aus Sicht des Jägers ungewöhnlich, dass der Wolf als Wildtier Vertrautheit zeige und nicht scheu sei. Inwieweit eine Gefahr für Menschen durch den Wolf gegeben ist, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Auch Freydis Burgstaller-Gradenegger, Geschäftsführerin der Kärntner Jägerschaft, wurde über den Vorfall informiert: "Derzeit weiß ich allerdings noch nichts Näheres."

Fall wird analysiert

Die Frage, ob die Sorge der Eltern berechtigt sei und wie man das Tier einschätze, könne sie daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten: "Wildbiologen sagen, dass vor allem junge Wölfe sehr neugierig sein können. Andererseits sagen sie auch, dass Wölfe sehr scheue Tiere sind. Zum aktuellen Fall kann ich aber noch nichts sagen." Der Bezirksjägermeister und die Bezirkshauptmannschaft stehen in engem Kontakt. Dort werde der Fall nun näher analysiert.

Wildbiologe bestätigt: Tier sei ein Wolf

Mittlerweile wurde auch das Land über die beiden Sichtungen durch die Jäger informiert. Der zuständige Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP) kündigte Maßnahmen an. „Die zuständigen Jäger im Bezirk haben sofort versucht, eine Fährte oder eine Losung zu finden. Bisher ist das aber nicht gelungen“, so Gruber. Laut dem Wildbiologen des Landes Kärnten könne man aber bei den Fotoaufnahmen zu 99 Prozent von einem Wolf ausgehen. Diese Einschätzung wurde mittlerweile auch vom Wolfsbeauftragten der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Jörg Rauer, bestätigt. Bei dem auf dem Video zu sehenden Tier sei derzeit kein eindeutiger Befund möglich.

Tier soll vergrämt werden

Zur weiteren Vorgehensweise erklärt Gruber: „In Köstendorf ist der Fall für mich eindeutig. Ein Wolf ist im Siedlungsgebiet aufgetaucht. Deshalb müssen wir handeln. Im ersten Schritt wird die Jägerschaft eine Ausnahmegenehmigung erhalten, um Vergrämungsmethoden einzusetzen, sobald sich der Wolf ein weiteres Mal in bewohntem Gebiet aufhält.“ Alle Verantwortlichen, vor allem die Jäger im Bezirk, seien sensibilisiert.Die Situation werde genau beobachtet, um so rasch wie möglich Maßnahmen setzen zu können.