Die Snowboarderin (Symbolbild) zog sich schwere verletzungen zu © grafikplusfoto - stock.adobe.com

Nach einem neun bis zehn Jahre alten Mädchen, welches am Dienstag um die Mittagszeit auf dem Katschberg Skifahren war, sucht die Alpinpolizei. Gegen 13.30 Uhr kam es zwischen der kleinen Skifahrererin und einer 13-jährigen Snowboarderin aus Deutschland auf der Piste zu einem Zusammenstoß. Die Snowboarderin stürzte. Als sie die Frage der Unbekannten, ob alles in Ordnung sei, bejahte, fuhr die Skifahrerin weiter. Später stellte sich heraus, dass die 13-Jährige eine schwere Verletzung am Unterarm davongetragen hatte.