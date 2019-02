Facebook

Mit dem Sattelschlepper (Symbolbild) wurde der Pole zum Geisterfahrer © b-photodesign - stock.adobe.com

Am Dienstag gegen 11.40 Uhr war ein 39-jähriger Kraftfahrer aus Polen mit seinem Sattelschlepper auf der Tauernautobahn im Bereich des Knotens Seeboden in Richtung Villach unterwegs. Er wollte jedoch in Richtung Deutschland fahren. Weil ihm das Navigationsgerät mitteilte, das Fahrzeug zu wenden, drehte der Pole bei der Betriebsumkehre um und fuhr entgegen der Fahrtrichtung Villach in Richtung Salzburg.