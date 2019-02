Facebook

Pläne für Appartementhotel auf dem alten Hallenbad-Areal in Millstatt sind mit Ortsbild nicht verträglich © Pleschberger

Sehr verhalten reagierte Landesrat Daniel Fellner, Referent für Raumordnung und Gemeindeplanung, auf Anfrage der Kleinen Zeitung zu den Plänen eines Bauträgers in Millstatt. Wie am Dienstag exklusiv berichtet, fand in der Vorwoche eine Begehung statt, bei der Vertreter der ES-Group Mitgliedern des Gemeindevorstands ihre Pläne für das alte Hallenbad beim Strandpark darlegten. Im Rahmen eines „Buy-2-Let-Modells“ sollen rund 30 Appartements am Ufer des Sees errichtet werden. Das bedeutet, die privaten Appartements würden von einer Betreibergesellschaft touristisch geführt werden. Bürgermeister Johann Schuster hatte dem Projekt bereits nach dessen Vorstellung wenig Realisierungschancen eingeräumt. Laut Auskunft des Büros Fellner ist in der Fachabteilung kein Raumordnungsverfahren dazu anhängig.

