Das Wochenende steht im Zeichen des Faschings. Die Narren regieren bei den Umzügen in Spittal, Baldramsdorf, Möllbrücke, von Würmlach nach Kötschach und in Napplach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Faschingsgilde Baldramsdorf lädt zum Umzug © KK/Camilla Kleinsasser

Lei ka sun

Unter dem Motto "Lei ka Sun" findet am Samstag, den 2. März um 13.33 Uhr der Faschingsumzug in Baldramsdorf statt. Am 20 Uhr lädt dann die Freiwillige Feuerwehr Baldramsdorf zum traditionellen Maskenball mit Maskenprämierung. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die Preachers".

He Lei

Unter dem Motto "Eine Reise um die Welt" lädt die Faschingsgilde Spittal am Samstag, den 2. März, um 12.22 Uhr zum Faschingsumzug mit Autoverlosung in die Spittaler Innenstadt.

He Ma

"Stars aus Film und Fernsehen" ist das Motto beim Måltinger Gschnas, veranstaltet vom Sportverein Malta. Der Faschingsumzug startet am Faschingssamstag, 2. März, um 14 Uhr beim Hotel Malteinerhof in Malta. Im Anschluss steigt im Festsaal eine Faschingsparty.

Trau di lei

Zum 9. Möllbrückner Faschingsumzug wird am Samstag, den 2. März geladen. Sammelplatz ist bei der Neuen Mittelschule Möllbrücke und der Abmarsch erfolgt um 13.30 Uhr.

Wilder Westen

Unter dem Motto "Wilder Westen" sind die Narren am Samstag, den 2. März im Ortszentrum von Rennweg unterwegs. Veranstalter ist der Skiclub Rennweg/Katschberg.

Salam aleikum

Am Sonntag, den 3. März fährt die "Bosnische Eisenbahn", angeführt von den Würmlacher Bosniaken, von Würmlach über Mautschach nach Keuschach. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Hauptbahnhof in Würmlach, der 1. Stopp findet um 10.30 Uhr beim Loncium in Mauthen statt, der 2. Stopp erfolgt dann am Exbahnhof in Exitum (Zugruine) und um 13 Uhr kommt der Zug dann schließlich am Nordbahnhof in Kötschach an.

110 Jahre Bosnische Eisenbahn von Würmlach nach Keuschach Foto © KK/Würmlacher Bosniaken

Reißecker Faschingsumzug

Die Kirchtagsrunde Napplach lädt am Sonntag, den 3. März zum Reißecker Faschingsumzug. Die Maskierten treffen sich um 14 Uhr beim Sportplatz in Napplach.

Weitere Faschings- und andere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/kultur/wohin