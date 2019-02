Kleine Zeitung +

Benefizkonzert Spittaler Messe "rockt" das Gastro-Zelt

Zehn Künstler stellen sich am 16. März im Rahmen der Spittaler Messe für in Not Geratene auf die Bühne. Der Spendenerlös geht an Spittaler Bürger, die Unterstützung benötigen.