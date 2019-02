Facebook

Projektpläne: Rund 30 Appartements will Bauträger auf Areal des alten Hallenbads (vorne Mitte) bauen © Willi Pleschberger

Das Areal, auf welchem das alte Hallenbad stand, soll einer gastronomischen Nutzung zugeführt werden. Die Spannbreite reicht von einer Strandbar bis zu einem Hotelbetrieb. Derzeit beschäftigt sich der Gemeindevorstand von Millstatt mit der Maximal-Variante: Die ES Group, die schon die Gründe der ehemaligen Gemeindegärtnerei an der Alexanderhofstraße erworben hat und dort vier Design-Eigenheimprojekte mit bis zu 28 Wohnungen errichten wird, hat auch Pläne für die Verbauung des alten Hallenbads beim Strandpark im Herzen Millstatts. Dies bestätigt Bürgermeister Johann Schuster: „Vergangene Woche wurde dem Gemeindevorstand in Anwesenheit eines Raumordnungs-Fachbeamten des Landes Kärnten die Pläne des Projektwerbers präsentiert. Anschließend fand eine Begehung an Ort und Stelle statt.“ Das Projekt sieht im Rahmen eines „Buy-to-let-Models“ vor, dass 30 Appartements in mehrgeschossiger Bauweise auf der Betonplatte des alten Hallenbads sowie auf dem Beachvolleyballplatz errichtet werden. Die Appartements sollten mit einer Betreibergesellschaft touristisch geführt werden. Laut Bürgermeister Schuster bekundete der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Alexander Thoma, Interesse am Betrieb. Auch die Beachvolleyball-Plätze würden dem Projekt, sollte es realisiert werden, weichen Foto © Pleschberger

