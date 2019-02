Die Zahl der Skiunfälle mit Fremdverschulden ist heuer auch in Kärnten und Tirol rückläufig – viel Naturschnee ein Vorteil. Meisten Unfälle im Jänner und Feber. Aber nach wie vor begeht jeder Fünfte Fahrerflucht.

Im Januar und Februar häufen sich auf den heimischen Pisten die Unfälle: Leider liegt die Zahl der Fahrerfluchten bei einem Fünftel © APA/Georg Hochmuth

Ein Sechstel aller Skitage weltweit geht auf die Kappe der österreichischen Seilbahnwirtschaft. Macht in Summe 55 Millionen Ersteintritte, also Tagesbesuche. Im Vergleich dazu passieren in den letzten Jahren auf Österreichs Skipisten um die 7000 Unfälle pro Jahr.

Zur Sorge mahnt aber vor allem eine Zahl: Bei einem Fünftel aller Unfälle mit Fremdverschulden (heuer bereits 1700) begehen die Skifahrer Fahrerflucht. „Das ist leider Gottes eine hohe Zahl, aber auch ein schwieriges Thema, weil man natürlich die Skifahrer ihrer Personenbeschreibung nach schwer findet“, sagt Oberst Hans Ebner, Leiter der Alpinpolizei im Innenministerium.

