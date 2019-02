Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strasser, Izmaylover, Autor Obernosterer, Obfrau Durchner und Bernik © KK/Andreas Lutche

Der Kulturverein Mauthen mit Obfrau Ilse Durchner lud zur szenischen Lesung mit Autor Engelbert Obernosterer in das Kulturcafé Zuckereck in Kötschach-Mauthen. Obernosterer stellte sein neues Buch „Die Decke“ vor. "Der Auslöser für das Buch war ein Film über meine Heimat, das Lesachtal. Da wurden lauter schöne Bilder gezeigt und auf einmal hat es in mir geschrien: „Decke! Nichts als Decke! Eine geglättete, mit alten Mustern bestickte, wärmende Decke!", sagte der Schriftsteller in einem Kleine Zeitung-Interview.