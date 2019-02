Facebook

Kuhn mit Ronald und Tanja Baj. Der Handymast im Hintergrund ist keine 100 Meter vom Haus entfernt © Camilla Kleinsasser

Die Rechtmäßigkeit jener Mobilfunkanlage, die 2018 im Amlacherweg in Spittal errichtet und im Jänner 2019 in Betrieb genommen wurde, zweifelt der Spittaler Johann Kuhn an. Er ist bereits gegen mehrere Handymasten in Kärnten rechtlich vorgegangen. Zur Anlage im Amlacherweg gab es nun eine Verhandlung am Landesverwaltungsgericht in Klagenfurt, wie dessen Präsident Armin Ragoßnig bestätigt.

