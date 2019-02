Facebook

Der Mann kam zu Sturz. Doch der Unfallverursacher fuhr davon (gestellte Aufnahme). © ARochau - Fotolia

Ein 60-jähriger deutscher Skifahrer fuhr am Samstag auf der Kaiserburgabfahrt in Bad Kleinkirchheim talwärts. Bei einem Rechtsschwung wurde er von einem männlichen Schifahrer von hinten niedergestoßen, teilt die Polizei mit. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und blieb verletzt auf der Piste liegen.

Der andere Skifahrer kam ebenfalls zu Sturz und rutschte einige Meter weiter. Bei einem kurzen Gespräch erklärte der 60-Jährige dem anderen Skifahrer, verletzt zu sein. Er bat um dessen Daten. Da fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zuvor rief er noch einem weiteren Skifahrer weiter unterhalb zu, er solle abhauen. "Den Verletzten ließ der Mann einfach an der Unfallstelle zurück", heißt es im Polizeibericht. Der 60-Jährige fuhr noch selbstständig zur Mittelstation und dann mit der Gondel zu Tal.

Schwer verletzt

Er suchte eine praktische Ärztin in Bad Kleinkirchheim auf, die eine schwere Verletzung feststellte. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Beschreibung des flüchtenden Verursachers: 40 bis 45 Jahre alt, gebrochenes Deutsch, dunkelblaue Jacke mit auffälligem gelb-grünen, leicht V-förmigen Streifen am Rücken.