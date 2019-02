Das Mölltaler Jugendorchester Tauernharmonie soll das Interesse der Jugend an der Blasmusik hoch halten und Nachwuchs für Trachtenkapellen sichern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

35 Kinder musizieren im Orchester „Tauernharmonie“ © KK/Daniela Altersberger

Seit Herbst sammeln 35 junge Musikerinnen und Musiker aus Flattach und Obervellach in der neuen Formation „Tauernharmonie“ erste Orchestererfahrungen. „So lernen sie, was es bedeutet, miteinander zu musizieren und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das sind wichtige Werte für den späteren Eintritt in die Musikkapelle“, erklärt Harald Kundert, der die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im vereinsübergreifenden Orchester mit Michaela Vierbauch und Kevin Seah unterrichtet. Alle drei sind Musikschullehrer mit Wettbewerbserfahrung auf Landes- und Bundesebene.