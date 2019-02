Facebook

Gudrun Yngvadottir und Huby Mayer © KK/Privat

Der Original Fidele Mölltaler Huby Mayer beehrte den Lions Club mit einer Best-of-CD mit 20 Erfolgsmelodien aus seiner Feder. Diese wurde in Anwesenheit von Gudrun Yngvadottir, Präsidentin des Lions Club International, und Walter Zemrosser, Weltvorstand des Lions Club International im Café Landmann in Wien präsentiert. 1000 CDs werden nun an die österreichischen Clubs verteilt. Vollblutmusiker Huby Mayer ist selbst seit 2003 Mitglied der Lions.