Die BKS Bank in Hermagor ist umgezogen und feiert mit einem Tag der offenen Tür am 26. Februar. Es gibt für alle Besucher Heringsalat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umzug wurde gefeiert: Andreas Holzfeind, Filialleiter Stefan Wiesflecker, Vanessa Kölbler, Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer, Evelyn Mosser und Leiter der Direktion Kärnten Bernd Berger © KK/Gailtal Journal

Die BKS Bank in Hermagor ist auf den Hauptplatz gezogen. Die neuen Räume sind auf dem neuesten Stand der Technik und bieten Kunden ein hohes Maß an Diskretion bei der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte. Am 26. Februar gibt es einen Tag der offenen Tür. Den Besuchern wird ein Heringsalat kredenzt und es gibt interessante Angebote bei der Neueröffnung eines Kontos bis 30. Juni.