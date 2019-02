Wegen Radon wurden Räume einer Schule im Bezirk Villach Land gesperrt. Auch in Spittaler Schulen fanden Messungen statt. Es gab leichte Richtwertüberschreitung.

Vor allem Oberkärnten ist auf der Radonkarte "rot" eingefärbt. In diesen Gemeinden gab es durchschnittliche Messwert über 400 Bq/m³ © Kleine Zeitung

"Es ist gesundheitsmedizinisch ratsam, dass eine Nutzung der Räume nicht fortgesetzt wird“, sagt Werner Jost, Bausachverständiger beim Land Kärnten. Gemeint sind drei Räume im Kellergeschoß einer Schule im Bezirk Villach Land. Klassenräume sind nicht betroffen. Radon ist nach Rauchen die zweithäufigste Ursache für die Ausbildung von Lungenkrebs. „Eine Informationsveranstaltung für die Eltern im Beisein eines renommierten Umweltmediziners wird folgen. In drei Räumen war der gemessene Radonwert außerordentlich schlimm. In den Klassen kommen wir mit regelmäßigem Lüften in einen unbedenklichen Bereich“, schildert Bezirkshauptmann und Geschäftsführer des Schulgemeindeverbands, Bernd Riepan. Im Sommer startet die geplante Schulsanierung. Im Zuge dessen werden auch Radonsanierungsmaßnahmen erfolgen.

