Auf dem Nassfeld geht es an diesem Wochenende heiß her. Das Skigebiet steht ganz im Zeichen des italienischen Flairs. Neben zwei Konzerten gibt es auch kulinarische Leckerbissen aus unserem Nachbarland.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sänger Dennis Fantina steht auf dem Nassfeld auf der Bühne © KK/Good Vibrations Entertainment

Italienisches Flair auf dem Nassfeld

Am Samstag, den 23. Februar tritt Dennis Fantina gemeinsam mit der Band "Magazzino Commerciale" auf. Der Sänger wurde durch die italienische Fernsehshow "Hall of Fame" berühmt, die er im Jahr 2002 gewonnen hat. Danach war er mit dem Musiktheater "Grease" auf Tour und hat einige Singles herausgebracht. Die Musiker spielen Hits aller musikalischer Genres.

Am Sonntag, den 24. Februar steht die Gruppe "Diavolo in noi" auf der Bühne und gibt mit ihrem Auftritt eine Hommage an den italienischen Sänger Zucchero.

Die zwei Konzerte finden an beiden Tagen jeweils um 12 Uhr bei freiem Eintritt beim in-Treff "Schneemann" am Trögl Skiplatz (Talstation Gartnerkofel Sesselbahn) statt.

Gespickt werden die beiden Konzerte mit kulinarischen Leckerbissen der italienischen Alpe Adria Küche, ganz nach dem Motto "Dolce Vita aus bella Italia".