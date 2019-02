Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Norbert und Elfriede Claus mit Hubert Rudiferia © Nicole Kari

Norbert und Elfriede Claus suchten rund ein Jahr lang einen Nachfolger für ihre Konditorei im Seebodener Zentrum. Es ist geschafft: Zunftkollege Hubert Rudiferia, Chef der Konditorei Rudiferia in Gmünd, hat den Betrieb übernommen. „Ich gehe in Pension, meine Frau wird weiterhin in der Konditorei mitarbeiten“, schildert Claus. Lehrlinge und Mitarbeiter hat Rudiferia übernommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.