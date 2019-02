Spittal Deal geplatzt: Neues Grundstück für Lindner Recycling Tech

Facebook

Lindner Recycling Tech sucht nach einem neuen Standort © Johannes Puch / Lindner

In der vergangenen Woche platze der geplante Deal im Gewerbegebiet Molzbichl, da ein Landwirt sein Grundstück nicht verkaufen will. Wie berichtet, will die Firma Lindner Recycling Tech ihre drei Standorte (350 Mitarbeiter) konzentrieren und in Spittal neu bauen. Dafür wird seit Monaten ein passendes Grundstück gesucht. Laut Bürgermeister Gerhard Pirih wurde nun rasch ein neuer Grund, ebenfalls im Osten von Spittal gefunden und bereits besichtigt. Pirih: „Die neuen Optionsverträge sollen noch in dieser Woche unterschrieben werden.“ Die Zeit drängt, der Spatenstich für den Neubau des Firmenstandortes soll im Juli dieses Jahres stattfinden.

