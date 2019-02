Facebook

Einige Wolken sind im Anmarsch, aber es bleibt mild © Andrea Steiner

Oberkärnten liegt auch am Donnerstag am Rand eines Hochdruckgebietes im Bereich einer sich langsam verstärkenden Nordwestströmung. Diese schickt tagsüber auch ein paar Wolkenfelder in zumeist höheren Luftschichten, die in Richtung Tauern hin auch etwas dicker werden sollten und tiefer liegen dürften. Ansonsten scheint aber doch wieder häufig die Sonne vom Himmel und die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Heiligenblut auf angenehm milde Werte plus 8 Grad. "Der Tag eignet sich für den Wintersport, die Mitnahme einer Skibrille ist aber zu empfehlen", sagt der Meteorologe Reinhard Prugger.