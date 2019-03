Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nockberge Longtrail © KK/PRIVAT/ARCHIV

Longtrail

Von 14. bis 17. März wird in den Nockbergen das 24. Internationale Longtrail veranstaltet. Alaska-Feeling mit reinrassigen Schlittenhunden und offenen Gespannen in fairem Wettkampf.

Start ist am Donnerstag, den 14. März, um 19 Uhr beim Gasthof Raufner mit Vorstellung der Einzelgespanne.

Von der Lauffreude der Hunde und der Atmosphäre können sich Zuschauer beim Start- und Zielgelände (Gasthof Raufner), aber auch im Skigebiet Innerkrems (mit der Sesselbahn auf den Grünleitennock) an diesem Wochenende einen Eindruck machen. Erwartet werden rund 50 Hundegespanne aus 7 Nationen.

Kontinent der Hoffnung

Von offenen Grenzen zu alten, hässlichen Bekannten - von den Balkankriegen bis zur Gegenwart betitelt sich der Vortrag von Maximilian Fritz. Am Mittwoch, den 13. März spricht er um 19.30 Uhr im Pfarrhof Mallnitz über die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart.

Maximilian Fritz Foto © KK/GERT EGGENBERGER

Cybermobbing

Im Rahmen der Katschtaler Kultur- und Bildungstage wird auch die Gefahr mit "Neuen Medien" aufgegriffen. Selbst betroffene Mutter Marika Lagger-Pöllinger aus Lendorf erzählt ihre ganz persönliche Geschichte. Am Mittwoch, den 13. März, um 20 Uhr im Bildungszentrum (Bibliothek) in Rennweg.

Quo vadis

In Zusammenarbeit mit dem Soroptimistclub Hermagor spricht Baldur Preiml am Donnerstag, den 14. März, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Hermagor zum Thema "Quo vadis".

Er appelliert an eine selbstverantwortliche Lebensführung durch Erweiterung des Menschen- und Weltbildes.

Baldur Preiml Foto © KK/MICHAEL ERHART

Spittaler Messe

Rund 130 Aussteller präsentieren sich von Freitag, den 15. März bis Sonntag, den 17. März von 10 bis 18 Uhr auf der Spittaler Messe am Gelände der Goldeckbahn und in der Tennishalle. Die große Eröffnung findet am Freitag um 10 Uhr in der Gastrohalle des SVS Spittal mit Bieranstich statt.

Auf der Messe findet sich alles zu den Themen Bauen, Energie, Renovieren, Haustechnik, Haushalt, Wohnen, Einrichten, Garten, Gesundheit, Kosmetik, Mode, Wellness und Lifestyle.

L'Encouragement

Das Talenteförderungskonzert des Kiwanis-Clubs Spittal findet am Freitag, den 15. März, um 19.30 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Porcia statt.

Auserkorene Solisten sind Matthias Scherzer auf der Bassposaune und Rainer Hulan an der Posaune. Unterstützt werden sie von Lan Xue am Klavier und der Gruppe "Ventus Brass".

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/kultur/wohin