Ob Konzert, Vernissage, Vortrag, Feierlichkeiten zu den Hochfesten oder sportliche Ereignisse, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenendvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nationalparkwanderung zum Stubeck © KK/NATIONALPARK HOHE TAUERN

Nationalparkwandertag

Am Nationalfeiertag, Montag, den 26. Oktober bietet sich die Gelegenheit von erfahrenen Nationalpark Rangern an einer geführten Wanderung teilzunehmen.

Die fünf Stunden lange Wanderung führt vom Maltaberg (1.600 m) direkt am Ende der Maltaberg-Straße zwischen Leonhard- und Kramerhütte über die Faschaun zur Torscharte und weiter zum Stubeck. Am Rückweg geht es vorbei an der Gmeinalm, wo eine Einkehrmöglichkeit zur Leonhardhütte besteht.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz Maltaberg, direkt am Ende des Maltaberg-Fahrweges.

Empfohlen werden stabiles Schuhwerk, warme und wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz sowie ein Rucksack mit Getränk und Jause.

Die Wanderung ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Hunde sind an der Leine erlaubt.

Anmeldung (bis 16.00 Uhr am Vortag): Telefon: (04825) 6161 oder per E-Mail unter nationalpark@ktn.gv.at.

Stadtspaziergang

Zum Staatsfeiertag gibt es eine besondere Führung durch die Geschichte der Bezirkshauptstadt Hermagor. Treffpunkt ist um 10 Uhr, am Montag, den 26. Oktober, vor dem Eingang der katholischen Pfarrkirche in Hermagor. Anmeldungen direkt beim Verein "Erinnern Gailtal".

Ausstellung "Modelle"

In der Fachhochschule Kärnten, Campus Spittal sind noch bis 17. November Ausstellungsmodelle von Bachelor- und Masterarbeiten zu sehen. Ebenso werden großmaßstäbliche Holzmodelle, die in den letzten 15 Jahren in der Lehrveranstaltung "Analyse von Gebäuden und Stadtraum" entstanden sind,gezeigt.

Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Ausstellung "Modelle" FH Kärnten Campus Spittal Foto © KK/MANUELA WILPERNIG

Fußballspiel

In der Thomas Morgenstern Arena in Lendorf kommt es am Freitag, den 23. Oktober, um 16.45 Uhr zum Schlagerspiel FC Lendorf gegen SV Rothenthurn in der U 11 Leistungsgruppe.

Als Schiedsrichter fungiert Sandor Moricz.

SV Rothenthurn U 11 Foto © KK/JOHANN KREUTZER

Terra Madre Day

Ein Tag der offenen Tür wird in der "Slow Food Village" Obervellach angeboten. Aufgekocht werden fast vergessene Rezepte aus Omas Küche beim "Terra Madre Day".

Die Köstlichkeiten werden am Samstag, den 24. Oktober, ab 12 Uhr in der Launsberghütte, Telefon 0664-21 37 809, in der Grillkunst, Telefon 0664-853 78 78 und im Landhotel Pacher, Telefon (04782) 22 59 serviert.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin