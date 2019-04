Facebook

Die Carinthian Flutes präsentieren Ohrwürmer & Co © KK/Agora Club

Ohrwürmer & Co

Der Agora Club Spittal lädt am Donnerstag, den 11. April, um 19 Uhr in den Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal zu einem Benefizkonzert zu Gunsten der Hochwasserhilfe im Gailtal. Unter dem Motto "Ohrwürmer & Co" treten die Carinthian Flutes, unter der Leitung von Michaela Vierbauch, auf. Sie entführen in eine phantasievolle Welt voller Flöten- Harfen- und Celloklänge, gespickt mit amüsanten Anekdoten aus der Musikwelt. Moderiert wird der Abend von Sebastian Brummer. Kartenvorverkauf bei: Steinbock Mode, Neuer Platz 15 und Glasveredelung Grandisch, Ortenburgerstraße 2 in Spittal.

Bambinikonzert

Die jüngsten musikalischen Talente der Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal stehen am Montag, den 8. April, um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Kötschach beim Bambinikonzert auf der Bühne. Mit dabei sind auch Kinder der Volksschule Kötschach-Mauthen, die mit einigen gesanglichen Beiträgen aufwarten.

Die Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal lädt zum Bambinikonzert Foto © KK/Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal

Verkostungswoche im Regionskörberl

Das Regionskörberl in der Brückenstraße 7 in Spittal lädt von Montag, den 8. April bis Samstag, den 13. April zur Verkostungswoche. Verschiedenste Produkte aus allen Sortimentsbereichen können von Montag bis Mittwoch und am Freitag, von 9 bis 12 und 14.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr verkostet werden.

Der Darm

Zu einem Vortrag unter dem Titel "Der Darm" wird am Montag, den 8. April, um 19 Uhr, in das Kulturhaus in Mühldorf geladen. Wilma Bürger spricht über den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Darmgesundheit.

Rituale - Seelenproviant für unsere Kinder

Am Montag, den 8. April hält Karin Kaiser-Rottensteiner, von 18 bis 19.30 Uhr, im Rathaussaal in Radenthein einen Vortrag zum Thema "Rituale - Seelenproviant für unsere Kinder". Eintritt sind freiwillige Spenden.

Das Geburtstagsfest

Im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia findet am Dienstag, den 9. April um 19.30 Uhr eine Lesung statt. Judith W. Taschler liest aus ihrem Roman "Das Geburtstagsfest". Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich.

Judith W. Taschler liest aus ihrem Roman Foto © KK/Maria Noisternig

Passionskonzert

Die Singgemeinschaft Unterhaus lädt am Mittwoch, den 10. April mit Beginn um 19.30 Uhr in die evangelische Kirche in Unterhaus in der Gemeinde Seeboden zum Passionskonzert. Begleitet werden die Sänger von Edgar Unterkircher am Saxophon. Manfred Sauer bereichert den Abend mit persönlichen Textbeiträgen.

Lesung

Zu einer Lesung mit Helmut Strauss wird am Donnerstag, den 11. April, um 19 Uhr in den Kunstraum in Obervellach geladen. Im Rahmenprogramm werden seine künstlerisch gestalteten "Spruchbilder" präsentiert. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Babsi Winkler.

