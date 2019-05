Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für Oberkärnten.

Lyrik und Bilder von Brigitte Melchart gibt es in Hermagor © KK/ghm_melchart

Rilke und ich

Am Donnerstag, den 9. Mai findet um 19 Uhr im Gailtaler Heimatmuseum in Hermagor der Saisonauftakt statt. Unter dem Motto Lyrik - Bilder - Musik gibt es poetische Sprache und bildende Kunst von Brigitte Melchart sowie Gitarrenklänge mit Christof Taumberger.

Brigitte Melchart interpretiert Gedichte von Rainer Maria Rilke und stellt "Ähnliches und Anderes" von ihr persönlich dazu. Weiters werden druckgrafische Einzelstücke in unverwechselbarer Farb- und Formkomposition von ihr gezeigt. Die Ausstellung ist bis Ende Juni zu sehen.

Was der Seele guttut

Im Gemeindesitzungssaal in Mallnitz findet am Dienstag, den 7. Mai um 14 Uhr ein Vortrag zum Thema "Was der Seele guttut" mit Susanne Unterweger statt. Der Eintritt ist frei.

Vielfalt

Unter dem Motto "Vielfalt" werden im Kunstraum Obervellach Bilder von Lina Gussnig, Ingrid Kerschbaumer, Burgi Puskàs und Gertraud Wadlegger gezeigt. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 9. Mai um 19 Uhr statt, musikalisch umrahmt wird der Abend vom "Bioh Trioh".

Zu sehen ist die Ausstellung bis 16. Juni, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Florenz

Zu einem Vortrag unter dem Titel "Florenz - Stadt der Kaufleute, Künstler und Mäzene" lädt die Dante Dante Alighieri Gesellschaft am Donnerstag, den 9. Mai um 19.30 Uhr in den Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal. Trude Graue spricht über die Geschichte von Florenz ab der Zeit der Völkerwanderung bis zum Jahr 1871, als Florenz Hauptstadt des Königreichs Italien war.

Permakultur

Im Sitzungssaal des Kulturhauses in Steinfeld findet am Donnerstag, den 9. Mai mit Beginn um 19 Uhr ein Vortrag statt. Unter dem Titel "Permakultur oder das Leben aus der Fülle - ein anderer Zugang zum Klimawechsel" referiert Alexandra Sacher Santana.

