Rupert Gredler stellt seine Werke in der Galerie im Schloss Porcia aus © KK/Gredler

Rupert Gredler

Unter dem Titel "In bester Gesellschaft" stellt Rupert Gredler in der Galerie im Schloss Porcia seine Malereien aus. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 2. Mai, um 19 Uhr statt. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Anja Wobak-Eder. Sie spielt "Impact für Violine solo" von Tomasz Skweres.

Die Ausstellung ist bis 31. Mai, montags bis freitags, von 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr zu sehen.

Flurreinigung

Die Gemeinde Mallnitz lädt am Dienstag, den 30. April alle Bewohner der Gemeinde zur Flurreinigung ein. Je nach Witterung und Schneelage werden die Täler rund um Mallnitz und der Ort selbst von achtlos weggeworfenen Abfällen gereinigt. Anschließend geht es für alle fleißigen Helfer zum Fest des Maibaumaufstellens beim Feuerwehrhaus.

1.-Mai-Feier

Die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz lädt am Mittwoch, ab 11.30 Uhr, zur 1. Mai-Feier auf den Kirchplatz in Pusarnitz. Neben Maibaumklettern, bei dem die Kinder gesichert werden, sorgen Gottfried & Elisabeth für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Kultursaal statt.

"Die Ursaurier des Gailtals"

In Dellach im Gailtal wird am Donnerstag, den 2. Mai, um 10.30 Uhr das neu gestaltete Besucherzentrum des Geoparks Karnische Alpen mit der Sonderausstellung "Die Ursaurier des Gaitals - unseren Vorfahren auf der Spur" eröffnet. Nach dem Festakt mit musikalischer Umrahmung folgt die Segnung und eine Führung durch die Ausstellung.

Die Ausstellung kann während der Sommerferien, montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Bücherflohmarkt

Am Donnerstag, den 2. und Freitag, den 3. Mai findet im Pfarrsaal in der Litzelhofenstraße 9 in Spittal der Bücherflohmarkt der Pfarrcaritas statt. Die Möglichkeit zu Stöbern hat man am Donnerstag, von 9 bis 17 Uhr und am Freitag, von 9 bis 16 Uhr.

