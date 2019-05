Facebook

Kabarett mit Guggi Hofbauer zugunsten vom Dorfservice © KK/kunstfotografin.at

Schluss mit Genuss?! Na sicher nicht!

Zu einem Kabarettabend zu Gunsten des Dorfservices wird am Freitag, den 31. Mai um 19.30 Uhr in das Veranstaltungszentrum in Möllbrücke geladen. Unter dem Titel "Schluss mit Genuss?! Na sicher nicht!" steht Guggi Hofbauer auf der Bühne. Vorverkaufskarten sind um 15 Euro beim Dorfservice, im Gemeindeamt Lurnfeld oder unter Tel. 0650-423 06 37 erhältlich.

Maibaumpassen 2019

Beim Maibaumpassen 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Liesing im Lesachtal stehen einige Programmpunkte an. Los geht es am Dienstag, den 28. Mai mit einer Maibaumparty 2.0, am Mittwoch, den 29. Mai gibt es ab 18 Uhr Kesselgulasch und am Donnerstag, den 30. Mai startet das Maibaumfest mit Frühschoppen, Modenschau, Tombola, Versteigerung und musikalischer Unterhaltung mit der Trachtenkapelle Liesing um 11 Uhr.

Buchvorstellung

Aus ihrem Buch "Schamanische Naturrituale" liest Susanne Krämer am Mittwoch, den 29. Mai um 19 Uhr in der Galerie Kunstraum in Obervellach.

Weiters kann die Ausstellung "Vielfalt" mit Werken von Lina Gussnig, Ingrid Kerschbaumer, Burgi Puskás und Gertraud Wadlegger noch bis 16. Juni, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr besichtigt werden.

BORG Chor

Am Mittwoch, den 29. Mai laden die Sänger des Chores des BORG Spittal um 20 Uhr zu einem Konzert in den Innenhof des Schlosses Porcia. Geboten wird ein Streifzug durch die verschiedenen Gattungen der Chorliteratur. Begleitet werden die Sänger von der Gruppe "Hoaglkröpf", die das Programm auch mit Instrumentalstücken ergänzt.

WossaVoll-Party

Die Freiwillige Feuerwehr Weidenburg lädt am Mittwoch, den 29. Mai ab 21 Uhr zur "WossaVoll-Party" in das Feuerwehrhaus in Weidenburg in der Gemeinde Kötschach-Mauthen.

Ackerfest

Die Lebenshilfe Spittal lädt am Mittwoch, den 29. Mai von 11 bis 15 Uhr in den Lebensgarten in Tangern bei Spittal zum 8. Ackerfest. Bei gemütlichem Beisammensein mit Musik von Sammy können Gäste den Garten genießen, Gartentipps austauschen oder das Tanzbein schwingen. Der Eintritt ist frei.

Die Lebenshilfe Spittal lädt zum 8. Ackerfest Foto © KK/Lebenshilfe

Puppenbühne Hatschi

Die Puppenbühne Hatschi präsentiert von Donnerstag, den 30. Mai bis Samstag, den 1. Juni, täglich jeweils um 16 Uhr im Theaterzelt am alten Hallenbad-Gelände in Spittal das Stück "Mascha und der Bär". Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, den 2. Juni um 15 Uhr statt. Tickets gibt es unter Tel. 0660-187 31 76

Die Puppenbühne Hatschi präsentiert das Stück "Mascha und der Bär" Foto © KK/Hatschi

