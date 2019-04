Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Maturanten des BORG Spittal laden zur Vernissage © KK/Borg

"World of weirdness"

Die Maturanten des bildnerischen und des naturwissenschaftlichen Schwerpunktzweiges am BORG Spittal laden am Donnerstag, den 25. April, um 18 Uhr zur Vernissage ihrer Abschlussausstellung in das Parkschlössl im Stadtpark in Spittal.

Unter dem Titel "World of weirdness - Welt der Seltsamkeit" präsentieren die Schüler ihren 6-minütigen Zombiefilm "Nebenwirkungen" sowie Malereien, Grafiken, Plastiken, Fotografien und Bildmanipulationen, die sie in den letzten vier Unterrichtsjahren erarbeitet haben.

Zu sehen ist die Ausstellung weiters am Freitag, den 26., Samstag, den 27., Montag, den 29. und Dienstag, den 30. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Chemie im Alltag

Wie man bedenkliche Inhaltsstoffe in Nahrung, Haushalt & Kosmetik (er)kennen und vermeiden kann, darüber spricht Maria Winkler am Donnerstag, den 25. April, um 19 Uhr, in der Stadtbücherei in Spittal.

Sie gibt Informationen über die Auswirkungen auf Körper und Umwelt von Glutamaten, Aspartam, Aluminium, Mikroplastik, Paraffinen und vielen anderen Zusätzen.

Diabetes bzw. Zucker

Die Freunde naturgemäßer Lebensweise laden am Donnerstag, den 25. April, um 19.30 Uhr, in den Gasthof Hotel Lammersdorf zu einem Vortrag unter dem Titel "Zucker bzw. Diabetes". Reinhard Baldessarini referiert über den Zucker als Energiespender, Gaumenfreude und Nervenberuhigung sowie über pflanzliche Unterstützung von Disharmonien.

Coffee to help-Tag

youngCaritas und Spar laden am Freitag, den 26. April zum sechsten "Coffee to help"-Tag in Kärnten und Osttirol. Vor jedem Spar, Eurospar und Interspar stehen engagierte Jugendliche der youngCaritas sowie Mitarbeiter von Spar und schenken, gegen eine freiwillige Spende, Kaffee aus. Die Spenden kommen direkt den Menschen in Not aus der Region zugute.

Kaffee für den guten Zweck gibt es beim "Coffee to help"-Tag Foto © KK/SPAR,gleissfoto

Weitere Termine finden Sie unter www.kleinezeitung.at/kultur/wohin