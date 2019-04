Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenvorschau für Oberkärnten.

RaSumOVsky Quartett Wien © KK/PRO MUSICA MALLNITZ

Streichquartett

Die Mitglieder des Radio Symphonie Orchesters Wien, das "RaSumOvsky Quartett" spielt "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz" von Josef Haydn: Streichquartett op.51.

Durch den Abend führt Horst Plössnig am Mittwoch, den 17. April um 20 Uhr in der Pfarrkirche Mallnitz. Telefon 0664-133 47 00

Lesung

"Ein Atheist von Gottes Gnaden" nach den Texten von Luis Bunuel wird als Lesung dargebracht.

In der Evangelischen Kirche in Bad Kleinkirchheim liest Klaus Maria Brandauer am Dienstag, den 16. April, um 19.30 Uhr aus den Texten. Kartenvorbestellungen unter Telefon 0664-92 29 689.

Ostermarkt

Viele gute Ideen rund um das Osterfest bietet der Ostermarkt am Gründonnerstag ab 9 Uhr in Mallnitz. Leckere Köstlichkeiten für die Osterjause sowie österliches Handwerk und ein Streichelzoo für die Kleinsten werden angeboten.

Hofladen

Ab sofort gibt es handgefertigte Semmel im Hofladen in St. Peter. Für die Osterjause werden neben Reindling und Osterschinken auch Käse angeboten. Geöffnet jeden Donnerstag von 16 bis 19.30 Uhr und jeden Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. Bestellservice unter Telefon 0650-48 73 420.

