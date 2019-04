Facebook

Marina & the Kats swingen im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal © KK/Samuel Attuah

Marina & the Kats

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia ist am Freitag, den 5. April, um 19.30 Uhr, die kleinste Bigband der Welt "Marina & the Kats" zu Gast im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal. Die Sängerin und Songwriterin Marina Zettl, der Gitarrist Thomas Mauerhofer und der Bassist Peter Schönbauer präsentieren Modern Swing, in dem sie dem Swing der 20er und 30er Jahre neues Leben einhauchen und mit Musik unterschiedlichster Epochen vermischen.

Karten sind im Porcia Kartenbüro und unter Tel. (04762) 420 20 um 14 bzw. 8 Euro erhältlich. Kultur Card Kärnten und kelag Joker sind gültig.

Offenes Singen

Zum offenen Singen werden alle singfreudigen Spittaler am Montag, den 1. April, um 17 Uhr in den Musiksaal des Schlosses Porcia geladen.

Mitmach-Lesung

Eine Mitmach-Lesung anlässlich des Andersentages gibt es am Dienstag, den 2. April, um 17 Uhr in der Stadtbücherei in Spittal. Martina Kasmanhuber liest aus "Des Kaisers neue Kleider" für Kinder ab fünf Jahren.

Mitmach-Lesung in der Stadtbücherei Spittal mit Martina Kasmanhuber Foto © KK/Christian Egger

Die fünf Säulen der Gesundheit

Am Donnerstag, den 4. April findet im Gemeindesitzungssaal der Gemeinde Rangersdorf, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema "Die fünf Säulen der Gesundheit" statt. Alois Stotter referiert vor allem über die Wichtigkeit der Ernährung und der Bewegung.

Bilder in rot

Eine Vernissage gibt es am Freitag, den 5. April, um 19 Uhr im Forsthaus am Marktplatz in Sachsenburg. Unter dem Titel "auf(er)stehen - Bilder in rot" stellt Cornelia Caufmann ihre Werke aus. Die Ausstellung ist bis Samstag, den 13. April geöffnet. Zu besichtigen ist sie von Montag bis Freitag, von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr sowie samstags, von 10 bis 12 Uhr.

