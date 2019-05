Ob Konzert, Vernissage, Vortrag oder sportliches Ereignis, Tipps zu aktuellen Terminen gibt es in unserer Wochenendvorschau für die Bezirke Spittal und Hermagor.

Gesangskapelle Hermann © KK/NIKOLAUS OSTERMANN

Volksmusik Boygroup

In lieblichen Mehrstimmenklang und schönen Mundartgesang verpackt die Gesangskapelle Hermann Texte, die nicht so harmlos sind.

Lieder wie "D'Nudlsuppn" oder "Knedl" sind bereits richtige Kultsongs geworden.

Am Samstag, den 1. Juni, um 20 Uhr betören Simon Gramberger, Simon Scharinger, Joachim Rigler, Stephan Wohlmuth, Robert Pockfuß und Bernhard Höchtel im Rathaussaal in Radenthein mit ihren Liedern. Info-Telefon: 0676-635 45 94

Jubiläumskonzert

Die Sängerrunde St. Peter-Edling unter der Leitung von Hans-Gert Egger veranstaltet ein Festkonzert zum 100. Geburtstag am Samstag, den 1. Juni, um 20 Uhr im Schlosshof Porcia.

Ein bunter musikalischer Reigen auch mit solistischen Darbietungen wird an diesem Abend geboten.

Musikalisch unterstützt werden die Sänger von der "Irschner Blos". Karten sind bei allen Sängern erhältlich.

Musik ohne Grenzen

Aus Kalifornien kommen die Musikstudenten der Pepperdine University. Gemeinsam mit dem Gemischten Chor St. Lorenzen im Gitschtal veranstalten sie ein musikalisches Konzert ohne Grenzen.

Am Samstag, den 1. Juni, um 20 Uhr im Kultursaal Weißbriach. Eintritt: Freiwillige Spende.

Gemischter Chor St. Lorenzen Foto © KK/CHORARCHIV

Der Zerrissene

Der Theaterwagen Porcia ist wieder unterwegs. Die Premiere findet am Samstag, den 1. Juni, um 20 Uhr am Hauptplatz in Gmünd statt. Eintritt frei.

Gespielt wird heuer das Stück "Der Zerrissene" von Johann Nestroy. Regie und Fassung in bewährter Weise von Angelika Ladurner.

Der Hauptplatz in Gmünd ist von 18 bis 24 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Puppenbühne Hatschi

Für Kinder und Erwachsene spielt die Puppenbühne Hatschi das russische Märchen "Mascha und der Bär". Im modernen Theaterzelt finden die Aufführungen statt.

Am Freitag, den 31. Mai und Samstag, den 1. Juni jeweils um 16 Uhr. Am Sonntag, den 2. Juni um 15 Uhr beim alten Hallenbad-Gelände in Spittal.

Familienfest

Der Alpenverein Sektion Millstatt lädt zum Familienfest am Klieberteich am Sonntag, den 2. Juni, um 13 Uhr in Millstatt.

Slackline, professionelles Bogenschießen, viele Spiele und Kulinarik werden für die Gäste angeboten.

Auch Nichtmitglieder des Alpenvereins sind herzlich eingeladen. Eintritt frei.

