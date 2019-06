Facebook

"The horny funk brothers" treten am Weißensee auf. © KK/The horny funk brothers

Jazz unterm Birnbaum

Unter dem Motto "Jazz unterm Birnbaum" treten am Pfingstmontag, den 10. Juni ab 11 Uhr am Gralhof in Neusach am Weißensee zwei besondere Bands auf. Den Anfang macht "The Azar Lawrence Experience" aus den USA mit dem Alt-Saxophonisten Azar Lawrence und seiner 8-köpfigen Band. Danach folgen "The horny funk brothers feat. Hubert Tubbs". Die 9-köpfige Truppe, die sich mit Leib und Seele der Soul-Funk-Tradition verschrieben hat präsentiert ihr neues Album unter dem Titel "A little Soul".

FC Lurnfeld

Zu einem Grillabend mit Fußballkracher und Livemusik lädt der FC Lurnfeld am Freitag, den 7. Juni um 18 Uhr auf den Sportplatz in Möllbrücke. Nach dem Spiel FC Lurnfeld gegen Hermagor gibt es Musik und gute Laune mit "Sammy" aus Hermagor.

Circus Frankello

Der Circus Frankello macht Halt in der Villacherstraße (neben Hofer) in Spittal. Die erste Vorstellung findet am Freitag, den 7. Juni um 17 Uhr statt. Am Samstag, den 8. Juni sind die Clowns und Artisten um 15.30 Uhr und um 19 Uhr in Aktion und am Sonntag, den 9. Juni zeigen sie ihr Können um 11 Uhr und um 15.30 Uhr. Am Montag, den 10. Juni öffnen sich die Pforten des Zirkuszeltes um 15.30 Uhr. Nähere Infos unter: Tel. 0664-970 15 14

Landjugend Rennweg

Zum traditionellen Pfingstzeltfest laden die Mitglieder der Landjugend Rennweg an diesem Wochenende. Am Samstag, den 8. Juni steht die Gruppe "Krainerschwung" auf der Bühne und sorgt im Festzelt in Gries bei Rennweg ab 21 Uhr für Stimmung.

Am Sonntag, den 9. Juni geht es nach der heiligen Messe, um 8.30 Uhr in St. Georgen, beim Festzelt in Gries ab 10 Uhr weiter mit einem Frühschoppen mit der Katschtaler Trachtenkapelle. Ab 13.30 Uhr spielen die Fegerländer und ab 21 Uhr heizen die "Die Lauser" ordentlich ein.

Karten sind für beide Tage im Vorverkauf um 7 Euro, bei allen Bankstellen der Raiffeisenbank Liesertal und an der Abendkassa um 9 Euro erhältlich.

Die Landjugend Rennweg lädt zum Pfingstzeltfest Foto © KK/Landjugend

Pfingstliedertafel

Die Sängerrunde Zlan veranstaltet am Pfingstsonntag, den 9. Juni eine Pfingstliedertafel in der evangelischen Pfarrkirche in Zlan. Ab 20 Uhr musizieren neben der Sängerrunde Zlan auch die "2 und 2 Musi" und das Quartett der Sängerrunde. Durch das Programm führt Herbert Granitzer. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Die Sängerrunde Zlan lädt zur Pfingstliedertafel Foto © KK/Photo-baurecht

Tag des offenen Bienenstocks

Der Bienenzuchtverein Kleblach-Lind lädt am Pfingstmontag, den 10. Juni ab 13 Uhr zum Tag des offenen Bienenstocks zum Feuerwehrhaus in Lengholz. Neben Schau-Bienenstock, Blütenpollen sammeln und verkosten, Frühjahrshonig ernten, schleudern und verkosten gibt es eine historische Geräteschau, Geschicklichkeitsbewerbe mit der Motor-Biene und vieles mehr. Für die Verpflegung sorgt die Freiwillige Feuerwehr Kleblach-Lengholz. Anfahrt: über B100, Abfahrt Lengholz, dann 300 Meter zwischen Steinfeld und Kleblach.

Flohmarkt

Nach Herzenslust stöbern, handeln und kaufen kann man am Pfingstmontag, den 10. Juni ab 9 Uhr beim Flohmarkt auf der Burg Sommeregg in Seeboden. Über 80 Verkaufsstände bieten ihre Waren an. Weiters gibt es eine Hupfburg, Ponyreiten, Livemusik und vieles mehr.

